Хирург КМСЧ № 9 из Омска стал призером Всероссийского конкурса врачей

Медик выполняет более 300 сложных операций ежегодно и верен профессии почти 30 лет. Фото: минздрав Омской области

Врач-хирург Клинической медико-санитарной части № 9 Болатхан Тастемиров вошел в число призеров престижного профессионального смотра. Уроженец Исилькульского района подтвердил высочайший уровень квалификации и преданность своему делу на областном этапе Всероссийского конкурса врачей 2026 года. О важном событии рассказали в министерстве здравоохранения Омской области.

Болатхан Ахметжанович окончил ОмГМУ в 1996 году, после чего прошел интернатуру по специальности «Хирургия». Сегодня он дополнительно владеет смежными направлениями «Колопроктология» и «Онкология». На протяжении почти 30 лет специалист верен не только выбранной профессии, но и 1 месту работы. В настоящее время он возглавляет отделение гнойной хирургии № 1 стационара КМСЧ № 9.

По признанию самого доктора, на выбор жизненного пути серьезно повлияла тяжелая болезнь его мамы. Именно тогда он отчетливо понял желание помогать людям бороться с недугами. Вместе с коллективом отделения Тастемиров круглосуточно оказывает плановую и неотложную медицинскую помощь.

«В медицину все приходят по-разному. В моем случае на выбор профессии повлияла тяжелая болезнь моей мамы. Тогда я отчетливо понял, что хочу стать врачом, чтобы помогать людям бороться с их недугами. Занимаемся с коллегами лечением пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями различной локализации, заболеваниями сосудов и желудочно-кишечного тракта. Как правило, это возрастные пациенты, которые помимо хирургической патологии, имеют тяжелую терапевтическую патологию. В последние годы увеличилось число пациентов с осложнениями воспалительных заболеваний кишечника, пациентов с дивертикулярной болезнью кишечника, осложнениями колоректального рака», — рассказывает Болатхан Ахметжанович.

Ежегодно доктор самостоятельно выполняет более 300 операций, в совершенстве владея широким спектром как полостных, так и современных лапароскопических вмешательств. Коллеги особо отмечают его высокий профессионализм, доброжелательность, тактичность и умение находить выход из любой клинической ситуации. Профессиональные заслуги Болатхана Тастемирова были отмечены еще в 2016 году, когда он удостоился звания «Лучший врач года». Также медик награжден благодарностью и почетной грамотой Министра здравоохранения Российской Федерации. В этом году на областном этапе Всероссийского конкурса врачей доктор занял 2 место в номинации «Лучший хирург», вновь подтвердив статус 1 из ведущих специалистов региона.

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