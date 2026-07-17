Омский «Авангард» продал Мишурова и сразу заполучил нового голкипера

Фото: ХК «Авангард»

Омский хоккейный клуб 16 июля объявил об уходе молодого вратаря Андрея Мишурова. Он переходит в результате обмена на денежную компенсацию в тольяттинскую «Ладу». Клуб поблагодарил игрока за выступление в своем составе и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Одновременно «ястребы» уже подписали контракт с другим голкипером. Это Иван Просветов. У него есть опыт выступлений в АХЛ и НХЛ. Права в КХЛ на него были у московских армейцев.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил новое приобретение так:

«В первую очередь хочу поблагодарить ЦСКА за быстрые и конструктивные переговоры. Считаю, что нам удалось решить две важные задачи. Мы хотели, чтобы Андрей Мишуров получал игровую практику в нужном объеме. При этом нам необходим был еще один сильный голкипер. Иван Просветов возвращается из Северной Америки и готов доказать свою состоятельность в КХЛ. Контракт подписан на один сезон. Это общее желание, чтобы выйти на новые переговоры после окончания сезона. Это выгодное соглашение для всех сторон».

Контракт рассчитан до 31 мая следующего года, он односторонний характер. Вратарь перешел в стан "ястребов" в обмен на денежную компенсацию, также в ЦСКА отправился форвард «Омских Ястребов» Максим Склокин.

Ранее мы также сообщали, что впечатлениями от Омска поделился новый защитник нашей команды Кирилл Адамчук.

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