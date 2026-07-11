«В Омске все заточено на кубок»: Новый защитник «Авангарда» поделился впечатлениями от команды

Вечером Кирилл даст автограф-сессию в клиентском центре клуба на улице Ленина. Фото: ХК «Авангард»

В Академии «Авангарда» 11 июля прошла небольшая встреча журналистов с новым игроком «ястребов», защитником Кириллом Адамчуком. За не так уж большое время он рассказал о переходе, впечатлениях от Омска, своей карьере в хоккее и другом.

Впрочем, и этого хватило, чтобы получить примерное представление, каков новый защитник «Авангарда», пришедший в клуб в июне, и каково его отношение к работе. Напомним, перешел Кирилл в омскую команду из московского «Динамо», переговоры с ним вел генменеджер Алексей Сопин.

— Вы видели «Авангард» со стороны, какая у него канадская модель игры, внедренная Ги Буше, теперь будете видеть это изнутри. Насколько вам эта модель близка? Особенно в том, что касается защиты?

— Принципиальных, больших отличий от того, во что я играл раньше, нет. Только некоторые детали.

— Вместе с тем Буше довольно «низко» опускает защитников во время атаки. Для вас это комфортно?

— Если это активные подключения к атаке, то не проблема. Разберемся по ходу дела.

— Про вас говорят, что вы очень стараетесь держать себя в хорошей спортивной форме всегда. Уже пока другие игроки где-то публикуют свои фото с курортов, вы занимаетесь в спортзале в Москве, говорят, что очень усердно. Такое осознание необходимости пришло давно, с юности?

— Все же больше с возраста уже профессиональной карьеры. Когда уже стал практиковать более самостоятельный подход к подготовке к сезонам.

— У вас в статистике в «Динамо» много позитивных цифр, но все обратили внимание особенно на количество сыгранных матчей. Их очень много, вы по сути игры не пропускали. Как сами объясняете, каким образом это удалось?

— Во-первых, и здоровье, то, что не было травм. Точнее, были все же некоторые небольшие, но выходить на игры они все же не помешали.

Второе, то, что в «Динамо» особо и не было ротации защитников, скамейка была довольно короткая. Не было особой глубины состава. Так что отдыхать в этом смысле тоже не было возможности.

— Без ротации нагрузка вырастает, играешь больше, в итоге риск получить травму больше. Но вместе с тем травм удалось избежать. Может быть, на эту тему вы все же поменяли подход к подготовке?

— Нет, не менял, все делал абсолютно так же, как обычно.

— Форвард Егор Афанасьев уже рассказал, как он разговаривал с главным тренером для подписания контракта. А как у вас это происходило? Как впечатления от первого контакта?

— С тренером я пока не разговаривал совсем. При обсуждении контракта разговаривал только с генеральным менеджером Алексеем Сопиным. Но в любом случае к общению с Ги тоже готов. Мой уровень знания английского? Базовый, могу многое понимать из услышанного, не все могу сказать.

— А как Сопин обрисовал вашу роль в линии защиты, ваше видение на общее взаимодействие? Кстати, журналисты даже ведут счет в его борьбе с Кудашовым в «Автомобилисте» по заполучению к себе бывших игроков «Динамо»… Мол, счет уже 2:1 в пользу Сопина.

— Обрисовал все четко, но тут тот случай, когда про это подробно и говорить не надо, и так понятно, что есть роль в защите, а вся команда «заточена» на кубок, в итоге цели сложные и амбициозные. И от тебя требуют твоего вклада в это, пользы.

— Какое у вас восприятие в КХЛ иностранных, в том числе североамериканских, тренеров, как Буше, и российских? Ощущаете ли особую разницу между ними?

— Пока не знаю, не ощутил. Раньше лично я у иностранных тренеров не играл. Так что судить сложно. Даже по отзывам других ребят об иностранцах своей картины подробно об этом нет. Вкатимся по ходу дела.

Субъективно? Вроде бы и отличий особых нет, если только в некоторых очень частных деталях. Мелочах.

— Вы раньше видели со стороны, какие в Омске болельщики, теперь ощутите это уже как игрок «Авангарда». Есть ли от них некие особые впечатления?

— Во время игр все внимание больше на сам лед, нашу борьбу. На трибуны обращать внимание не слишком получается, не до того. Но то, что омские болельщики очень громкие, конечно, помню, заметил. Поддержка с их стороны своей команды яростная. Каких-то сверхособенностей, с кричалками и так далее, тут нет, но я просто рад, что теперь в составе «Авангарда» тоже буду получать эту поддержку.

Ранее мы писали, что новичком «Авангарда» стал и форвард Егор Афанасьев.

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