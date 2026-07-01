Омский «Авангард» на 2 года заполучил в состав форварда с опытом в НХЛ

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 1 июля официально объявил о заключении контракта с нападающим Егором Афанасьевым на два сезона. Именно с этого дня стали возможны сделки с игроками, являющимися свободными игроками за океаном, а Афанасьев до самого недавнего момента играл именно в АХЛ, за «Сан-Хосе Барракудз».

«С момента, когда были получены права на Егора, мы держали связь с игроком и работали в направлении его возвращении из-за океана. Мы рады, что это желание оказалось взаимным. Егор Афанасьев – нападающий, который обладает отличным броском и навыком завершителя. Уверен, что «Авангард» получил качественное усиление в атакующую линию. Желаем Егору только удачи!», — высказался об усилении генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.

Афанасьев имеет и опыт игр в НХЛ, там он выступал за «Нэшвилл» и «Сан-Хосе Шаркс».

Соглашение с игроком действует до 31 мая 2028 года.

Ранее мы писали, что в составе «Авангарда» еще на один сезон остался форвард Кирилл Долженков.

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