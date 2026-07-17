В Омске полицейские задержали 15-летнего подростка за кражу питбайка

Сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего подростка, похитившего питбайк стоимостью 93 000 рублей. Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску раскрыли кражу мототехники и вернули питбайк законному владельцу. Подозреваемым в преступлении оказался несовершеннолетний местный житель, который попытался скрыть следы правонарушения у своего знакомого. Подробности сегодня рассказали в омской полиции.

С заявлением о пропаже транспортного средства в полицию обратился 27-летний житель Октябрьского округа. Мужчина оценил причиненный ему материальный ущерб в 93 000 рублей. Питбайк был припаркован возле его дома на Космическом проспекте, откуда и исчез в темное время суток.

Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий и установили личность похитителя, которым оказался 15-летний подросток. Выяснилось, что для сокрытия следов преступления юноша ночью прикатил похищенную технику к своему приятелю в квартиру на улице Петра Осминина. Однако уже на следующий день молодой человек решил прокатиться на краденом питбайке по Чкаловскому поселку, где его и остановили бдительные сотрудники патрульной службы.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество было успешно изъято правоохранителями и в полном объеме возвращено законному владельцу. Подростковые кражи транспортных средств остаются серьезной проблемой, требующей повышенного внимания со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Полиция напоминает владельцам мототехники о необходимости использовать надежные противоугонные системы, блокираторы руля и не оставлять ценное имущество без присмотра в общественных местах даже на непродолжительное время.

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