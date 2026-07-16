Омичи пожаловались, что при сносе аварийного дома стена рухнула на соседний дом

Фото: администрация города Омска

Сегодня вечером, 16 июня, в соцсетях появился тревожный пост от омичей. По словам очевидцев, при сносе аварийного здания по улице 50 лет Профсоюзов, 81 в Советском округе часть стены якобы рухнула на соседний жилой дом по улице Магистральная, 56 Б.

«Какую-либо защиту жилого дома не организовали. 3 этажа стены упали на жилой дом, кирпичи разлетелись вплоть до подъезда. Просим организовать независимую экспертизу с целью проверки нанесенных повреждений фундаменту дома от лица всех жильцов», — написали в соцсетях жители.

Ситуацию специально для «КП-Омск» оперативно прокомментировали в администрации Омска.

«Ситуация проверена. Никаких разрушений в соседних домах не зафиксировано, при сносе аварийных домов никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. Также в администрации города отметили, что территория аварийного дома была заблаговременно огорожена.

Ранее КП-Омск сообщала, что Центральный райсуд Омска оправдал экс-чиновника по обвинению в мошенничестве

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