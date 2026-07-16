Центральный райсуд Омска оправдал экс-чиновника по обвинению в мошенничестве

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд города Омска вынес оправдательный приговор по делу бывшего заместителя начальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области» и первого заместителя главы Советского округа Андрея Песцова. Вместе с ним оправдан и предприниматель Денис Гарифуллин. Обоих обвиняли в мошенничестве с квартирами детей-сирот. Помимо этого, Песцову вменяли злоупотребление служебными полномочиями.

Уголовное дело было заведено в 2024 году. По версии следствия, Песцов, занимая пост замначальника главы КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области», «сливал» своему знакомому предпринимателю Денису Гарифуллину данные о планирующихся тендерах по госзакупкам квартир для омских детей-сирот. Тот заранее их приобретал и затем перепродавал государству по завышенной цене. Таким образом, с марта по сентябрь 2022 года было приобретено 12 квартир, сумма ущерба, по расчетам следствия, составила 14, 5 млн рублей.

Однако Фемида в лице судьи Ольги Айринг вынесла по делу оправдательный приговор. Мотивировка, согласно карточке дела, — в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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