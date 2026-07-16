Илья Батухтин назначен 1-м заместителем министра здравоохранения Омской области

Новый замминистра работает в ведомстве с 2005 года и сменил на посту Андрея Сухарева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил назначение Ильи Батухтина на должность 1-го заместителя главы регионального министерства здравоохранения. Кадровые изменения призваны усилить контроль за ключевыми направлениями, напрямую влияющими на качество медицинской помощи в регионе. Информацию подтвердили в региональном минздраве сегодня, 16 июля.

Илья Батухтин работает в профильном ведомстве с 2005 года. За это время он прошел профессиональный путь от врача-дерматовенеролога до начальника управления лицензирования, лекарственного обеспечения и ведомственного контроля. Министр здравоохранения Дмитрий Маркелов прокомментировал кадровое решение, назвав Батухтина своим надежным коллегой, а также принципиальным и глубоко погруженным в тему профессионалом. На новом посту чиновник будет отвечать за стратегические направления работы министерства.

Профессиональные заслуги нового 1-го замминистра отмечены почетными грамотами Минздрава России и Росздравнадзора, а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». До назначения Ильи Батухтина данную должность на протяжении более 5 лет занимал Андрей Сухарев.

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