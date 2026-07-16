В омском минздраве назначили нового главврача ОКБ

Фото: Татьяна Шакирова / предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

16 июля министерство здравоохранения Омской области сообщило, что пост главного врача Областной клинической больницы занял Андрей Сухарев. Он является Заслуженным работником здравоохранения региона.

В пресс-службе ведомства поделились подробностями биографии нового главы медучреждения. Карьера Сухарева началась еще в 1992 году с должности медбрата региональной детской больницы. В разное время специалист являлся главврачом нескольких местных клиник для несовершеннолетних, работал в гордепартаменте здравоохранения, территориальном органе Росздравнадзора и в облминздраве. Был удостоен различных наград за успехи в профессиональной деятельности.

В ОКБ новый руководитель продолжит развивать внедрение технологий и повышать качество помощи пациентам.

Ранее мы рассказали, что в департаменте городского хозяйства назначили нового замдиректора.

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