Сергей Шелест представил отчет о модернизации коммунальной инфраструктуры

Фото: Сергей Сапоцкий

Сергей Шелест представил депутатам Омского Горсовета отчет о работе городской администрации за 2025 год. Как отметил мэр, в 2025 году план по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был выполнен полностью. Приведены в порядок улицы Воровского, Герцена, 7-ая Северная, Заозерная и Ленина. Всего с 2022 года в рамках нацпроекта проведен ремонт 41 автомобильной дороги. При этом мэр заметил, что к работам власти подошли комплексно, когда обновляется не только асфальт, но и обустраиваются тротуары, остановочные пункты, устанавливаются гранитные бордюры. Значимым результатом стало открытие после капитального ремонта Ленинградского моста и транспортной развязки по улице Третья Островская, а также начало работ по ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ, которые планируется завершить в текущем году.

В 2025 году удалось перевыполнить план по аварийно-восстановительному ремонту, всего за прошлый год отремонтировано более 370 тысяч квадратных метров дорог. Муниципальный асфальтобетонный завод дает возможность асфальтировать дороги, в том числе в секторе индивидуальной жилой застройки. Результат за прошлый год составил более 82 тысяч квадратных метров отремонтированных внутриквартальных проездов в частном секторе - 54 дороги.

«В конце прошлого года мы приобрели новую асфальтосмесительную установку, которая выпускает 240 тонн асфальта в час. Она запущена в работу в мае. За сезон планируется выработать 110 тысяч тонн качественной смеси», - рассказал Сергей Шелест.

Специалисты коммунальных служб в прошлом году сделали серьезный шаг к началу модернизации тепловых сетей. Благодаря стартовавшей федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», проведены работы по капитальному ремонту 11 объектов на сумму 408 млн рублей протяженностью 30 км.

«В этом году запланирован ремонт 10 участков тепловых сетей протяженностью около 30 км, в том числе 1 участка 2025 года. На эти цели направим более 340 млн рублей. Впервые нам одобрили беспрецедентную сумму на реконструкцию и ремонт тепловых сетей в рамках федерального казначейского кредита – около 1 млрд. рублей. За счет этих денег уже приступили к строительству трубопроводной перемычки коммуникаций в Ленинском округе на сумму 510 млн. руб. Еще три объекта планируем отремонтировать в 2027 году, ожидаем порядка 550 млн рублей», — сообщил мэр.

В числе инфраструктурных приоритетов находится система наружного освещения. С 2022 года на городских дорогах установлено 105 новых линий наружного освещения общей протяженностью более 100 км, 25 из них запущены в прошлом году. Одновременно велась работа с существующими сетями: в 2025 году восстановлено 19, а всего за четыре года 66 объектов на почти 47 км. Освещение в городе меняется благодаря переходу на современные светодиодные светильники, в прошлом году обновили более 6 тысяч единиц оборудования. Градоначальник также подчеркнул важность работы по улучшению качества жизни в частном секторе, отметив активное участие в федеральной программе газификации, по итогам которой в 2025 году 2118 домовладений получили голубое топливо. Всего за четыре года с печного отопления на газовое переведено более 5600 домовладений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шелест назвал точные сроки сдачи проблемной 88 гимназии

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru