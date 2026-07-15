Сергей Шелест назвал точные сроки сдачи проблемной 88 гимназии

Фото: Сергей Сапоцкий

Сергей Шелест во время отчета перед депутатами Горсовета рассказал о масштабных вложениях в ремонт и реконструкцию школ. Глава города отметил, что учреждения образования развиваются по национальным проектам, за счет средств бюджета и с привлечением средств меценатов. В частности, ведется капитальный ремонт 88-й школы, известной своим математическим профилем. Объект был построен фактически с нуля. Не смотря на сложности с подрядчиками и жесткий дефицит средств, объект будет сдан к новому учебному году.

Особое внимание уделяется строительству школы в микрорайоне «Серебряный берег». По словам градоначальника, завершение работ под особым контролем несмотря на то, что на объекте несколько раз менялись подрядчики.

«При реализации крупных проектов, бывает, мы сталкиваемся с трудностями. Характерный пример – новая школа в микрорайоне «Серебряный берег». Объект с непростой историей, строительство которого велось ни один год. Но, благодаря слаженной работе с Правительством Омской области, депутатами Омского городского совета, контрольно-надзорными органами, мы довели дело до конца. Школа откроет свои двери для учеников в этом учебном году. Приглашаю вас на линейку 1 сентября», — обратился к депутатам Сергей Шелест.

Мэр подчеркнул, что хорошей практикой стало участие застройщиков в строительстве школ и детских садов. Так, благодаря инфраструктурному сбору будет построен детский сад на проспекте Мира. Также благодаря этому механизму завершается ремонт здания для начальной школы в гимназии № 85.

Всего с 2023 года в Омске отремонтировано 16 школ. В 2025 году завершен капитальный ремонт в 14 образовательных учреждениях, на эти цели было направлено почти 2,7 миллиарда рублей.

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