Сергей Шелест рассказал об итогах работы в 2025 году

Фото: Сергей Сапоцкий

Глава города Сергей Шелест выступил с отчетом о деятельности городских властей перед депутатами Горсовета. В своем выступлении он обозначил, что главной задачей во взаимодействии с депутатским корпусом и региональным правительством было сохранение темпов позитивных изменений городской инфраструктуры. Омск активно включился в работу по нацпроектам. С 2021 года все 8 нацпроектов планомерно реализовывались на омской земле. За это время их финансирование выросло с 3,6 до 8,6 рублей, что составляет рост в два с половиной раза. В две тысячи двадцать пятом году Омск вошел в четыре новых национальных проекта: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие» с общим объемом финансирования из бюджетов всех уровней на уровне 6,7 миллиарда рублей.

Одним из наиболее показательных примеров стала сфера благоустройства. Важной составляющей процесса является реконструкция бульвара Архитекторов, где появились велодорожки и места для отдыха. С две тысячи двадцать пятого года проходит благоустройство пляжа «Центральный-2». В прошлом году завершено благоустройство Горсада, который принял ключевые события «Молодежной столицы России две тысячи двадцать пятого года», а в текущем году продолжает принимать мероприятия «Культурной столицы России две тысячи двадцать шестого года». Всего за четыре года благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 97 общественных пространств, в том числе семьдесят 8 зон малой рекреации и сто пятьдесят девять дворов.

«Считаю, что нам удалось сделать еще один важный шаг в развитии Омска», — отметил градоначальник. Он также напомнил, что для преображения городских пространств используются ресурсы социально ответственного бизнеса и меценатов. В качестве примеров были названы памятник «Шар Держава», участок набережной Иртыша рядом с Выставочным сквером, а также территория Омской крепости, где крупный инвестор проводит масштабные работы.

Важным стратегическим направлением стало повышение финансовой обеспеченности города. В прошлом году установлен новый рекорд по объему финансовых ресурсов, направленных на развитие территории, который составил более сорока шести миллиардов рублей. В сравнении с две тысячи двадцать вторым годом размер собственных доходов увеличился в полтора раза. Надзорные органы контролируют целевое использование выделенных средств, и за нецелевое расходование бюджетных денег предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Эти изменения напрямую влияют на качество жизни студентов, местных жителей и всех граждан, проживающих в сибирском мегаполисе.

Сергей Шелест подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя, и городские власти продолжат работу по привлечению инвестиций и реализации инфраструктурных инициатив для поддержания безопасной и комфортной среды проживания в регионе.

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