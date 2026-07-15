Штраф по статье 14.4 КоАП грозит перевозчикам за задержку рейсов в Омске

Ведомство обратило внимание на систематические сбои в вылетах рейсов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой рейсов в аэропорту Омска, что может повлечь административную ответственность по статье 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Об этом сегодня сообщили в надзорном ведомстве.

Сегодня в международных аэропортах Барнаула, Кемерова и Омска по причине позднего прибытия воздушных судов задерживается выполнение рейсов крупных авиаперевозчиков в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Надзорные мероприятия направлены на защиту прав пассажиров на получение полного комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Мы контролируем предоставление пассажирам положенных прав, и граждане могут оперативно сообщить о любых нарушениях, – отметили в надзорном ведомстве.

Специалисты напоминают гражданам, студентам и местным жителям о необходимости фиксировать факты нарушений. За нарушение правил оказания услуг пассажирам воздушного транспорта федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (913) 921-70-00.

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