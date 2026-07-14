Заместителя министра цифрового развития Омской области переназначили еще на год

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Омской области продлило полномочия заместителя министра цифрового развития и связи Анатолия Савина. Соответствующее распоряжение о переназначении чиновника опубликовано сегодня на официальном портале правовых актов региона.

Согласно документу, Савин официально переназначен на должность заместителя главы минцифры с четверга, 9 июля. Срок его новых полномочий составит ровно 1 год. Чиновник возглавляет данное направление в ведомстве с прошлого года, когда он сменил на этом посту Сергея Деркача, занимавшего должность заместителя с мая 2024 года по май 2025 года. До перехода в региональное правительство Савин работал в Омском авиационном колледже имени Жуковского, где занимал пост заместителя директора и руководил Центром опережающей профессиональной подготовки.

Министерство цифрового развития Омской области с декабря 2024 года фактически функционирует без утвержденного руководителя. Министр Денис Цуканов был отстранен от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. В настоящее время в качестве исполняющего обязанности министра структурой руководит его первый заместитель Максим Макаленко. Продление контракта с ключевым заместителем обеспечивает необходимую преемственность и стабильность работы профильного ведомства в период отсутствия постоянного главы министерства.

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