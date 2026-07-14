Омские семьи погибших участников СВО сохранят жилье по сойнайму

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Законодатели приняли в первом чтении инициативу, защищающую права семей погибших участников специальной военной операции. Документ предотвращает снятие с жилищного учета граждан, чья обеспеченность квадратными метрами формально превысила учетную норму по статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации после смерти кормильца. О важном нововведении рассказала 14 июля в своих социальных сетях депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина.

Ранее действующие нормы приводили к парадоксальной ситуации. При выбытии одного из членов семьи размер жилой площади на одного человека увеличивался, что автоматически отменяло критерий нуждаемости. В результате родственники погибшего военнослужащего могли лишиться права на получение квартиры по договору социального найма. Новый законопроект вводит прямой запрет на снятие таких граждан с учета, если пересмотр прав возник исключительно по причине гибели или смерти участника специальной военной операции. Кроме того, общая площадь предоставляемого помещения не будет уменьшаться в связи с утратой члена семьи.

Документ будет иметь обратную силу и распространится на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции. Данная мера социальной поддержки направлена на защиту прав местных жителей и граждан, потерявших близких при исполнении воинского долга, гарантируя им стабильность жилищных условий.

Принятие данного закона позволит омичам и жителям других регионов чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Государство берет на себя обязательства по сохранению жилищных прав для тех, кто отдал жизнь за безопасность страны, обеспечивая достойные условия для их родственников.

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