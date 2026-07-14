Задержки рейсов в Омске взяла на контроль транспортная прокуратура

Фото: пресс-служба омского аэропорта

В Омске зафиксированы многочасовые задержки рейсов. В омском аэропорту из-за позднего прибытия самолета задерживается вылет авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург. О проверке рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Специалисты надзорного ведомства проводят надзорные мероприятия для защиты прав граждан на получение полного комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения законных интересов местные жители и пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (913) 921-70-00.

Ранее мы сообщали, что в омском аэропорту отменили и задержали рейсы в Москву, Сочи и Нур-Султан.

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