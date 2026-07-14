Жительница омского села получила срок за гибель мужа от ножевого ранения

Фото носит иллюстративный характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области вынесен приговор по уголовному делу о непредумышленном убийстве в ходе семейного конфликта. Исилькульский городской суд, основываясь на вердикте коллегии присяжных заседателей, признал 64-летнюю местную жительницу виновной в нанесении смертельной травмы супругу.

Как рассказали в пресс-службе судов Омской области, трагедия произошла 29 июля 2024 года. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры схватила нож и нанесла удар мужу в бедро. Повреждение оказалось крайне опасным — из-за массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Суд квалифицировал содеянное по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с использованием предмета в качестве оружия и повлекшее по неосторожности смерть». Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали подсудимую виновной, но заслуживающей снисхождения.

Принимая во внимание общественную опасность деяния, личность подсудимой, мнение присяжных и смягчающие обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В зале суда осужденная была немедленно взята под стражу.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее КП-Омск сообщала, что омский суд назначил принудительные работы за сбыт шести тысяч бутылок суррогата

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