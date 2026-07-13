Паковали суррогат как чистящее средство: два омича организовали продажу алкоголя в поддельной таре

Несмотря на внешний антураж содержимое было алкоголем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вступил в силу приговор в отношении двух омичей, признанных виновными в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Суд назначил организаторам схемы наказание в виде принудительных работ сроком до двух лет с удержанием десяти процентов заработной платы в доход государства. Об этом сегодня, 13 июля сообщила пресс-служба судов Омской области.

Следствием и судом установлено, что в 2025 году злоумышленники организовали хранение и сбыт спиртосодержащей жидкости под видом дешевого заменителя водки. На этикетке продукции присутствовала надпись о том, что она является моющим средством и не предназначена для приема внутрь. Однако правоохранительные органы доказали, что данная маркировка служила лишь маскировкой незаконной деятельности, а фактическая реализация осуществлялась именно как алкогольного напитка.

Общий объем изъятой немаркированной алкогольной продукции превысил шесть тысяч пятьсот бутылок, а табачной продукции составил более семи тысяч пятисот пачек сигарет. Стоимость контрафакта достигла крупного и особо крупного размера, что подтверждено заключениями экспертиз и экономическими исследованиями. Осужденные действовали группой лиц по предварительному сговору, где один обеспечивал поставки и хранение, а второй организовывал реализацию через сеть магазинов, в том числе путем продажи товара из-под прилавка.

Защита настаивала на том, что реализуемый продукт является исключительно моющим средством, а обвиняемые выступали лишь торговыми представителями компании-производителя. Суд признал эти доводы несостоятельными, указав, что фактическая реализация продукции осуществлялась лицам, злоупотребляющим спиртным. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, признав назначенное наказание законным и соразмерным содеянному.

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