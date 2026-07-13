Омича чуть не разбил инфаркт в 31 год, молодого пациента спасли врачи

Фото: минздрав Омской области

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о необычной истории болезни. У молодого омича едва не случился инфаркт болезнь, которой обычно страдают пожилые люди, поразила 31-летнего парня.

С сильной болью и в критическом состоянии мужчина поступил в МСЧ № 4. Врачи поставили диагноз – коронарный синдром, который часто предшествует обширному инфаркту миокарда. Чтобы спасти пациента, кардиологи и ретгенхирурги приняли решение об операции. С помощью малоинвазивной процедуры чрезкожного коронарного вмешательства врачи восстановили нормальный кровоток в суженных артериях сердца и предотвратили сосудистую катастрофу.

Как выяснилось, наследственность у пациента была тяжелой: отец и брат мужчины в свое время скончались от инфаркта в возрасте 31 и 36 лет. Ранее у мужчины уже была выявлена гиперхолестеринемия – нарушение липидного состава крови, которое характерно повышением концентрации холестерина. Однако назначенную кардиологом терапию пациент проигнорировал.

Что интересно, врачи отмечают в последние годы ранняя смерть от инфаркта уже перестала быть редкостью.

«Гиперхолестеринемия коварна тем, что молодые пациенты не чувствуют повышенного давления, холестериновых бляшек до тех пор, пока не случается трагедия. Если в семейном анамнезе есть мужчины, умершие от инфаркта в возрасте до 40 - 45 лет, проверять липидный профиль крови нужно с детства», − предостерег заведующий кардиологическим отделением МСЧ № 4 Антон Сулавко.

Также врачи напоминают, что при тяжелой наследственности строгое соблюдение рекомендаций врачей имеет особо важную роль.

Сейчас спасенный пациент уже чувствует себя хорошо и переведен для последующего лечения и реабилитации в кардиологическое отделение МСЧ.

Ранее КП-Омск сообщала, что сотрудники ФСБ поймали омичей, опубликовавших видео атаки дронов на омский НПЗ

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