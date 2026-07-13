Прокуратура опубликовала кадры проверки лагеря под Омском

Прокуратура проводит проверку в детском лагере. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Прокуратура Омского района обнародовала фото и видеоматериалы с проверки спортивно-оздоровительного лагеря «Динамовец» в селе Красноярка. На опубликованных кадрах видно, как сотрудница лагеря демонстрирует проверяющим помещения кухни и жилые комнаты, а специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры фиксируют все нарушения.

Проверка организована по факту ухудшения состояния здоровья нескольких воспитанников, которое произошло 10-11 июля. В ходе выездных мероприятий надзорное ведомство с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, организацию питания в лагере, а также анализирует деятельность предприятия, осуществляющего доставку продуктов.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП в лагере под Омском возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Деятельность учреждения приостановлена, на месте продолжают работу следователи и представители прокуратуры.

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