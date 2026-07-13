В Омске на Магистральной идет снос прославившегося «ледяного» дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, в разных омских пабликах во «ВКонтакте», в том числе в «Омск Live», сообщили о начале сноса многоэтажного дома на улице Магистральной, 47а. Ранее он уже был признан аварийным, была опасность его обрушения.

На видео в паблике можно было разглядеть, что спецтехника разрушает один из подъездов дома.

Дом был сдан в 1960 году, рассчитан на 296 жильцов. К началу 2020-х годов у него была проблема в холодное время, часть его фасада покрывалась ледяной коркой от лишней влаги.

В ноябре 2021 года здание признали аварийным, в 2024-м суд вынес решение о необходимости расселения оставшихся жильцов. С лета того же года в доме действовал режим повышенной готовности на фоне риска обрушения конструкции.

В 2026 году уже расселенный дом несколько раз горел.

Ранее мы писали, что в Омске снесли аварийный дом на улице Гоголя.

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