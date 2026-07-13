В Омске на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Раиса Григорьевна Асанова. Женщине был 101 год. Она прошла всю войну, начав службу в 18 лет, и внесла значительный вклад в победу над врагом. Об этом рассказали в мэрии Омска.

Раиса Григорьевна ушла на фронт совсем юной девушкой. Во время войны она выполняла опасные задания: ходила в разведку, переводила допросы пленных. Благодаря прослушиванию вражеских переговоров по рации ей удалось спасти целое подразделение от артобстрела. Ее мужество и профессионализм спасли множество жизней советских солдат.

После победы Раиса Григорьевна вернулась к мирной жизни и создала крепкую семью. Она родила дочь и двоих сыновей, а позже стала бабушкой семерых внуков. В Омске ветеран долгие годы работала воспитателем в детском саду №4, воспитывая новые поколения омичей.

В 2025 году за заслуги перед городом и Отечеством Раиса Григорьевна была удостоена звания почетного гражданина Омска. Ее портрет украшает Доску почета в Советском округе, напоминая горожанам о подвиге поколения победителей.

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