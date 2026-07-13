Пенсионерка из Омской области едва не погибла при съезде автобуса в кювет

Место аварии. Фото: прокуратура Омской области

В Омской области пассажирка автобуса получила серьезные травмы при съезде автобуса в кювет. ДТП произошло в Знаменском районе. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области.

Пострадавшая пассажирка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. 73-летняя женщина после аварии находится в коме. Надзорное ведомство взяло на контроль проверку по факту нарушения правил дорожного движения, которое может повлечь возбуждение дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Инцидент произошел в дневное время на тринадцатом километре автодороги Знаменское — Большие Уки. Водитель транспортного средства, следовавшего по маршруту Тара — Большие Уки, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В салоне в момент аварии находились семь человек.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы будут сделаны по итогам процессуальных действий.

Специалисты напоминают гражданам и местным жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при поездках на общественном транспорте. Водителям следует проявлять максимальную внимательность на загородных трассах, чтобы предотвратить подобные происшествия и сохранить жизнь и здоровье пассажиров.

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