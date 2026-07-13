Хищение 47 миллионов: омичу отказали в смягчении приговора по статье 159 УК РФ

Мужчина так и не погасил ущерб Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Омский областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, отказавшей бывшему руководителю фирмы в замене лишения свободы на принудительные работы. Мужчину ранее признали виновным в мошенничестве по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с причинением ущерба в размере 47 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре региона.

Следствие установило, что экс-директор в составе организованной группы подписывал фиктивные документы на поставку зерна, выводя бюджетные средства со счетов крупного сельскохозяйственного предприятия. За совершение преступления коммерсанта приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей с обязательством солидарно возместить похищенное.

Находясь в местах лишения свободы, осужденный подал ходатайство о досрочном послаблении режима. Он ссылался на примерное поведение, трудоустройство в колонии и частичное погашение гражданского иска. Однако судья учел непогашенное дисциплинарное взыскание и незначительный размер возвращенных государству денег, поскольку основной долг так и остался невыплаченным.

Коллегия областного суда полностью согласилась с позицией коллег, подчеркнув, что наличие рабочих обязанностей и положительных отзывов не служит автоматическим поводом для сокращения срока. Для этого требуются реальные шаги по возмещению нанесенного материального вреда.

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