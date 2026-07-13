В Омской области на 17,7 % снизилось число тяжких преступлений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Омской области за полгода на 17,7 % сократилось количество тяжких преступлений. Итоги работы подвели на расширенной коллегии УМВД по Омской области.
В числе преступлений с положительной динамикой в сторону уменьшения убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи и кражи.
Также специалисты отметили снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Их количество сократилось на 10,5 %. Кроме того, меньше в Омской области стало рецидивов – преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Последний показатель снизился на 15, 3 %.
Также положительная динамика, по данным УМВД, прослеживается по преступлениям, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее КП-Омск сообщала, что зацепинг подростков в Омске пресекла транспортная полиция на перегоне Карбышева
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