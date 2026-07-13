Зацепинг подростков в Омске пресекла транспортная полиция на перегоне Карбышева

Нарушителей поставят на профилактический учет. Фото: пресс-служба Омского линейного упраления МВД на транспорте

Рисковали жизнью, катаясь на сцепках вагонов. В Омске сотрудники транспортной полиции пресекли опасные поездки тринадцати- и четырнадцатилетних школьников на внешних элементах поезда. Об этом сегодня сообщили в надзорном ведомстве. Причем, такие опасные игры дети провели не впервые.

Выяснилось, что ребята уже снимали свои поездки на видео. Материалы дела будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер. Подобные действия не только создают прямую угрозу жизни и здоровью самих подростков, но и могут привести к сбоям в движении железнодорожного транспорта, что затрагивает интересы всех пассажиров.

Правоохранительные органы призывают родителей и местных жителей уделять больше внимания досугу детей и разъяснять им недопустимость подобных рискованных действий. Соблюдение правил безопасности на железнодорожном транспорте является обязательным условием для сохранения жизни и здоровья граждан.

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