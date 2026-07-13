В Омске администрация города выставила на торги пять земельных участков

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города Омска выставила на торги право аренды пяти земельных участков. Стоимость лотов составляет от 61 тысячи до 1,5 млн рублей.

Участки расположены в Центральном, Ленинском, Кировском и Советских округах и предназначены под реализацию коммерческих проектов.

Самый дорогой участок находится на улице 2-я Солнечная, его площадь составляет 22 тысячи кв. метров. Инвестор сможет разместить здесь объекты, связанные со строительной промышленностью. Стоимость годовой аренды этого участка начинается от 1,5 млн рублей, срок аренды 4 года и 10 месяцев.

Самый дешевый участок со стоимостью аренды от 61 тысячи рублей в год расположен на улице 22-го Партсъезда. Площадь надела составляет 803 кв. метра, объект сдается в аренду на два года. Назначение участка – под складские помещения.

Кроме того, складские помещения планируется разместить и на участке на проспекте Губкина. Его площадь составляет 3,4 тысячи кв. метров. На Красноярском тракте на площади более 4 тысяч кв. метров потенциальный инвестор сможет разместить стоянку для автомобилей. Его начальная стоимость аренды составляет 315 тысяч рублей в год.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 28 июля. Итоги торгов подведут 31 июля.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске на Магистральной идет снос прославившегося «ледяного» дома

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