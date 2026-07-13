Участнику преступной схемы проекта «Зерно Сибири» отказали в послаблении наказания

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Омский областной суд отказал осужденному за мошенничество Станиславу Сауте в просьбе заменить тюремное заключение принудительными работами. Причиной отказа стали недостаточные меры по погашению иска в размере 47 миллионов рублей.

Станислав Саута был осужден в сентября 2023 года за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием служебного положения. В ходе следствия выяснилось, что, являясь директором ООО «Глобал-С», Саута участвовал в хищении денежных средств АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» на сумму более 47 миллионов рублей путем заключения фиктивных договоров поставки зерна. Судом ему было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 000 рублей и ограничением свободы на 1 год, а также солидарное взыскание материального ущерба.

Отбывая наказание в исправительной колонии, осужденный Саута обратился суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами, указывая на положительные характеристики, наличие поощрений и частичное погашение иска. Однако, ему было отказано в просьбе. Причиной отказа стали недостаточные меры по погашению иска в размере 47 миллионов рублей.

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