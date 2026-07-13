Омичи все чаще грозят работодателю увольнением, чтобы выбить повышение зарплаты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Омичи все чаще применяют по отношению к своему начальству политику «зарплатного шантажа», пытаясь угрозой своего увольнения выбить для себя повышение зарплаты или улучшение условий труда. Однако, получается добиться желаемого только у 60% жителей Омска, применяющих подобную тактику.

«Судя по результатам опроса представителей омских работодателей, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников, еще 68% обсуждают компромиссные варианты. Увольняют «неудобных» только 10%», — сообщает портал SuperJob.

Аналитики, проводившие опрос, отмечают любопытную тенденцию: чаще угрожают омским работодателю увольнением мужчины, но добиваются своего после угроз — женщины. Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, лишь 60% добились желаемого. Доля опрошенных, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 33%. О том, что у них случилась «боевая ничья», заявили 7% омичей — они остались работать на прежних условиях.

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