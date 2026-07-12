Сезон слез и чихания: омичам дали рекомендации, как уберечь себя от летней аллергии

Соблюдая некоторые бытовые правила, любой омич-аллергик может существенно облегчить себе жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето для многих омичей становится «сезоном» слез и постоянного чихания. Врагом человека в теплый период выступает, как правило, не простудный вирус, а аллергия. О том, как организовать свою жизнь, чтобы дышалось легче, омичам рассказала заведующая пульмонологическим отделением стационара БСМП № 2 Наталья Дидиенко.

«Если насморк, кашель или слезотечение возникают каждый год в одно и то же время — это повод обратиться к аллергологу, а не списывать на простуду. Полностью исключить аллергены из нашей жизни, к сожалению, невозможно. Но можно уменьшить их воздействие, выполняя простые рекомендации», — цитирует Наталью Дидиенко МАХ-канал «Минздрав Омской области».

В частности, медик рекомендует омичам, имеющим аллергию на пыльцу растений, в летний период закрывать окна в ветреную погоду, использовать москитные сетки, а также после прогулок принимать душ и менять уличную одежду на домашнюю. Летом, зачастую, у людей обостряется аллергия на пыль. Избавится от последствий «пыльной» зависимости можно регулярной влажной уборкой, полным отказом в квартире от ковров и тяжелых штор, а также стиркой белья при 60°C и защитными чехлами на матрасы.

По мнению Натали Дидиенко, омичам можно самим помочь себе для дальнейшего лечения внезапно возникшей аллергии. Для этого необходимо тщательно вспомнить ситуации, после чего появились непроходящие симптомы: какой продукт съели, где были, с кем контактировали. Это очень поможет врачу на приеме. На основании этих показаний медик проведет диагностику — кожные пробы, анализы — и точно установит триггер. После этого можно целенаправленно исключать контакт с аллергеном: убирать из рациона продукт, не контактировать с животными, чаще проводить влажную уборку.

Также омичам необходимо быть внимательными к своему здоровью в случае предрасположения к аллергии — например, аллергия есть у ближайших родственников. В этом случае стоит постараться заранее снижать аллергическую нагрузку на свой организм: поддерживать в доме чистоту, избегать резких запахов и чрезмерного контакта с животными.

И главное, омичам следует помнить, что аллергию нельзя победить народными средствами или бесконтрольным приемом антигистаминных. Поэтому не стоит заниматься самодиагностикой, а при повторяющихся в определенные периоды насморке, чихании, слезотечении и зуде, обязательно следует обратиться к аллергологу. Современная медицина располагает эффективными методами, которые позволяют уменьшить проявления или добиться ремиссии аллергии.

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