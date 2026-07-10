Травму невозможно предсказать: врач из Омска назвал главные опасности летнего сезона

Команда хирургов-травматологов во время операции. Фото: БСМП 1

Лето традиционно считается временем отпусков, дачных хлопот и долгих прогулок на свежем воздухе. Однако для врачей это самая жаркая пора не только из-за температуры за окном. В приемные отделения городских больниц начинают массово поступать пациенты с переломами, рваными ранами и сложными сочетанными травмами. Врач-травматолог БСМП №1 Петр Павельев в интервью изданию «КП-Омск» рассказал, почему летний отдых так часто заканчивается больничной койкой и как секундная расслабленность приводит к тяжелым увечьям.

Врач-травматолог БСМП №1 Петр Павельев. Фото: БСМП 1

За один только июнь этого года масштаб проблемы выглядит угрожающе. К травматологам БСМП №1 обратилось 738 человек, из которых 293 человека поступили «по скорой». И далеко не все эти случаи заканчиваются простой гипсовой повязкой.

Скорость — главный враг

По словам Петра Владимировича, дорожно-транспортные происшествия остаются бичом круглый год, но именно летом улицы заполняют альтернативные виды транспорта. На первый план выходят самокаты, велосипеды, скутеры и мотоциклы. Как отмечает доктор, причина большинства таких бед кроется в банальной переоценке своих сил.

«Очень быстро ездят на грани, не понимая, что скутер, самокат — неустойчивый транспорт, не рассчитывают скорость получается, лихачат, да не понимают, насколько опасно могут быть скорости, — объясняет врач. — Разгоняются они тоже неплохо, то есть для той массы сколько весит допустим тот же самокат, у него слишком большая скорость. А защиты же там вообще никакой нет».

На пешеходных дорожках движение на электросамокате запрещено Фото: Ольга ЮШКОВА.

Последствия такой беспечности могут остаться на всю жизнь. Доктор подчеркивает специфику своей работы: предвестников несчастного случая практически не существует.

«Травмы — это всегда одномоментно. Вот буквально секунду назад был здоров, а теперь все. Важно максимально оценивать свои силы, навыки, погодные условия, особенности и стиль вождения. Всегда нужно помнить правило, любое транспортное средство — это потенциальный риск», — говорит травматолог.

Чаще всего жертвами скоростных развлечений становятся люди самого активного возраста — от восемнадцати до пятидесяти лет. По наблюдениям травматолога-ортопеда, при падении с самоката омичи чаще всего ломают ключицу, реже страдают плечевой сустав или локоть. Восстановление не всегда происходит быстро, часто после одного неудачного падения о самокате иле велосипеде можно будет забыть на сезон. Велосипедисты обычно получают переломы при классическом кувырке через руль после резкого торможения или попадания колеса в яму. Также, есть травмы после заноса, могут быть тяжелые сочетанные травмы, в том числе и тяжелые повреждения головы.

Не только транспорт, но и дачные опасности

Отдельную статистику делают дачники. Сезон грядок начинается еще в апреле, и работа на участках ведется порой круглосуточно. Здесь главными врагами здоровья становятся высоты и старый инвентарь. Первое место занимают падения с крыш сараев и домов, второе — обрушение ветхих приставных лестниц и стремянок. Не обходится и без бытовой халатности с электроинструментом.

«Самый большой травматизм от электроинструмента наступает при несоблюдении техники безопасности. Чаще всего травмы возникают при работе с болгаркой, когда заменяют отрезной диск на диск циркулярной пилы. Обычно это достаточно мощный инструмент, который не удается удержать даже двумя руками. Болгарка соскальзывает, в итоге тяжелые травмы рук, иногда ног с повреждением сухожилий и кости», — делится горьким опытом доктор Павельев.

Травмы на дачном участке можно предотвратить, если заранее предусмотреть опасности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Алкоголь продолжает играть роковую роль в летней статистике. Оценивая состояние поступающих пациентов, медик оценивает долю пострадавших «под градусом» примерно в пятьдесят процентов, хотя допускает, что реальный показатель может быть чуть меньше. При этом он разделяет лихачей выходного дня и тех, кто использует транспорт для работы. Курьеры на мопедах доставляют травмы врачам гораздо реже: для них это рабочее средство передвижения, поэтому гонщики из службы доставки встречаются в палатах крайне редко.

Оперативная транспортировка пострадавшего в больницу — ключ к успешному лечению Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Реабилитация зависит исключительно от тяжести повреждений и того, насколько быстро была оказана помощь. Иногда врачам приходится буквально собирать пациента по частям, чтобы спасти конечность от ампутации, а последствия некоторых травм приводят к оформлению инвалидности.

Единственный способ минимизировать риски, по мнению врача, — относиться к прогулочному транспорту со всей серьезностью участника дорожного движения.

«Соблюдать скоростной режим, не забывать, что ПДД — это закон для всех. Даже пешеходов учат, что здесь они уже на транспортном средстве, что они точно так же должны ездить и следить обстановку вокруг, оценивать покрытие, повороты, препятствия. Надо пользоваться шлемами, налокотниками, наколенниками», — напутствует горожан Петр Владимирович.

Для дачников совет один — не находитесь на даче в одиночку, обязательно нужен какой-то человек, который бы смог трезво оценить какое-то ваше действие и в случае необходимости вызвать скорую помощь.

К сожалению, осознание приходит только на больничной койке. Большинство пациентов после выписки признаются, что больше никогда не сядут на самокат без экипировки, и будут внимательно оценивать риски. Одного урока оказывается достаточно, чтобы навсегда запомнить: лето требует бдительности, потому что травму действительно невозможно предсказать.

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