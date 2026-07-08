«Были в реке одни»: омский режиссер спас двоих тонущих детей на Урале

Евгений Точилов. Фото: аккаунт омского Камерного драматического театра во «ВКонтакте»

8 июля в аккаунте омского Камерного драматического театра во «ВКонтакте» появился необычный пост. Он посвящен не очередной премьере или репетиции, а подвигу художественного руководителя Евгения Точилова. На Урале сибиряк спас сразу двоих тонувших детей.

«Мы долго думали, стоит ли писать об этом. Но решили, что нужно. Наш спектакль «Путешествие на Марс» — о детстве. О мечте. О первой любви, открытиях, разочарованиях. О хрупкости жизни и о том, как важно успеть прожить все то, что делает человека человеком. Незадолго до показа спектакля на фестивале «ГИБРИД» в Каменск-Уральске наш художественный руководитель <...> спас тонущих мальчика и девочку, которые были в реке одни, без присмотра взрослых», — говорится в сообщении.

Театралы ужаснулись: если бы Евгений Точилов вовремя не отреагировал на критическую ситуацию, то как раз воспеваемые в спектакле детство, мечты и все остальное, называемое жизнью, оборвалось бы в один миг.

Авторы поста призвали мам и пап ни в коем случае не оставлять детей у воды одних.

«Пусть у каждого ребенка впереди будет время мечтать, взрослеть, ошибаться, любить и однажды отправиться в свое собственное путешествие — хоть на Марс, хоть просто навстречу счастливой жизни», — написали представители театра.

Они добавили, что порой всего лишь несколько минут могут решить чью-то судьбу.

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