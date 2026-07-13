Житель Удмуртии получил 8 лет за распространение наркотиков в Омской области

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Большереченском районе вынесен приговор жителю Удмуртской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. За противоправные действия иногородний драгдилер получил суровый срок — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Житель Удмуртской Республики — 31-летний мужчина — получил задание от своего «работодателя» наладить сбыт наркотиков на территории Омской области. В декабре 2025 года он прибыл с этой целью в рабочий поселок Большеречье, где разместил в семи уличных тайниках наркотическое средство общей массой 18,27 грамм. Его странное поведение заинтересовало местных жителей, которые сообщили о своих подозрениях в местную полицию. На пути следования мужчины на рейсовом автобусе из Большеречья в город Омск, он был задержан правоохранителями, которые при личном досмотре изъяли у него еще 8 грамм запрещенных веществ. Большереченский районный суд Омской области назначил удмуртскому драгдилеру наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омских рыбаков предупредили о проблеме с бензином в Новосибирской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru