Омских рыбаков предупредили о проблеме с бензином в Новосибирской области

Омские рыболовы, уехавшие на популярное новосибирское озеро, теперь вынуждены часами стоять на заправках соседнего региона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омич столкнулся с проблемой отсутствия бензина в Новосибирской области, куда он выезжал порыбачить на популярное у омских рыболовов озеро Сартлан. Пост о «бензиновом голоде» в соседней области появился в паблике «Рыбалка в Омске».

«Сартлан, Кармакла, за день. Были 3 дня, ловилось только один день. На кукурузу. Кто едет, будьте осторожны: в Новосибирской области бензина вообще нет нигде, на каждой заправке стоят очереди на заправках длинной до 1,5 километров. Мужики приехали и говорят, что не знают, как домой ехать — может хватит до области может нет. Поэтому, на границе с Новосибирской областью заливайте сколько сможете…», — говорится в сообщении, размещенном в паблике «Рыбалка в Омске».

Омичей предупреждают о проблемах с бензином в Новосибирской области. Фото: скриншот сообщения с паблика «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

В комментариях к посту нашлись скептики, обвинившие автора в паникерстве. Однако, большинство комментирующих поддержало омича, подтвердив существующую в Новосибирской области «бензиновую проблему».

«Поехал на Сартлан и развернулся на половине пути. Бензина по трассе нет ни на одной заправке в Новосибирской области», — сообщил пользователь по имени Валерий.

«Я тоже был там. Еле до Омска доехал. На всех заправках стоят, ждут, когда бензовоз приедет. Попал в такие очереди. Сказали, что есть заправка в 10 километрах от той, на которой стоял. Поехал туда, но там тоже топлива не осталось. И так же очередь огромная, ждет бензин. Пришлось звонить знакомому, чтоб привез бензин из Омской области. Поэтому на дальние поездки пока не езжу», — написал омич по имени Александр.

Некоторые рыболовы поинтересовались как обстоят дела в Новосибирской области с газовыми заправками. Им ответили, что с газом в соседней области проблем нет, но теперь его цена за литр стала от 33 рублей и выше.

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