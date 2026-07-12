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Общество12 июля 2026 10:44

Омских рыбаков предупредили о проблеме с бензином в Новосибирской области

Информация о «бензиновом голоде» в соседнем регионе появилась в популярном омском паблике, посвященном любительской рыбалке
Вадим Андреев
Омские рыболовы, уехавшие на популярное новосибирское озеро, теперь вынуждены часами стоять на заправках соседнего региона

Омские рыболовы, уехавшие на популярное новосибирское озеро, теперь вынуждены часами стоять на заправках соседнего региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омич столкнулся с проблемой отсутствия бензина в Новосибирской области, куда он выезжал порыбачить на популярное у омских рыболовов озеро Сартлан. Пост о «бензиновом голоде» в соседней области появился в паблике «Рыбалка в Омске».

«Сартлан, Кармакла, за день. Были 3 дня, ловилось только один день. На кукурузу. Кто едет, будьте осторожны: в Новосибирской области бензина вообще нет нигде, на каждой заправке стоят очереди на заправках длинной до 1,5 километров. Мужики приехали и говорят, что не знают, как домой ехать — может хватит до области может нет. Поэтому, на границе с Новосибирской областью заливайте сколько сможете…», — говорится в сообщении, размещенном в паблике «Рыбалка в Омске».

Омичей предупреждают о проблемах с бензином в Новосибирской области. Фото: скриншот сообщения с паблика «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Омичей предупреждают о проблемах с бензином в Новосибирской области. Фото: скриншот сообщения с паблика «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

В комментариях к посту нашлись скептики, обвинившие автора в паникерстве. Однако, большинство комментирующих поддержало омича, подтвердив существующую в Новосибирской области «бензиновую проблему».

«Поехал на Сартлан и развернулся на половине пути. Бензина по трассе нет ни на одной заправке в Новосибирской области», — сообщил пользователь по имени Валерий.

«Я тоже был там. Еле до Омска доехал. На всех заправках стоят, ждут, когда бензовоз приедет. Попал в такие очереди. Сказали, что есть заправка в 10 километрах от той, на которой стоял. Поехал туда, но там тоже топлива не осталось. И так же очередь огромная, ждет бензин. Пришлось звонить знакомому, чтоб привез бензин из Омской области. Поэтому на дальние поездки пока не езжу», — написал омич по имени Александр.

Некоторые рыболовы поинтересовались как обстоят дела в Новосибирской области с газовыми заправками. Им ответили, что с газом в соседней области проблем нет, но теперь его цена за литр стала от 33 рублей и выше.

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