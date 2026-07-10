Омичей могут оштрафовать на 2500 рублей за неправильную перевозку бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске, как и в других регионах России, частным автомобилистам разрешено перевозить бензин в багажнике, но с ограничениями. Правила установлены Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое действует с 1994 года.

Разрешено перевозить до 240 литров легковоспламеняющейся жидкости. Объем одной многоразовой канистры не должен превышать 60 литров. Топливо в штатном баке в расчет не входит. Для транспортировки подходят только специальные емкости, неповрежденные и с крышками — стальные, алюминиевые или пластиковые канистры с маркировкой. Стеклянная тара и несертифицированный пластик запрещены. Заполнять тары рекомендуют не более чем на 95%, чтобы оставить место для расширения топлива при нагреве.

За игнорирование правил перевозки опасных грузов предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ. Шоферу грозит штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Специалисты напоминают: хранить бензин в закрытом багажнике длительное время опасно. При высокой температуре выделяются пары, которые могут образовать взрывоопасную смесь.

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