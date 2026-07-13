Омск оказался на третьем месте в Сибири по количеству ввезенных дорожных сумок

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Импорт чемоданов в Сибирь вырос почти за 5 прошедших месяцев на 40%. По информации Омской таможни, Омск оказался на третьем месте по количеству поставок импортных сумок, пластмассовых чемоданов и текстильных баулов.

«За 5 месяцев 2026 года сибирские предприниматели ввезли более 684 тонн чемоданов и сумок на сумму более 445 млн рублей. Это на 39% больше по весу, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 22,6% — по стоимости», — говорится в сообщении омского представительства Сибирского таможенного управления.

В ведомстве пояснили, что в Омск было ввезено за пять прошедших месяцев 7,4% от общего объема импорта сумок и чемоданов в Сибирский федеральный округ. Второе место осталось за Томской областью, в которую завезли 13,5% от общих поставок дорожных товаров. А первое место оказалось у Новосибирской области — с января по май 2026 года в этот регион было завезено 64,3% от общего объема всех импортированных чемоданов и сумок. В целом импорт такой продукции осуществлялся из 20 стран, а самым крупным поставщиком дорожных и других сумок стал Китай.

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