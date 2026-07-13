Днем в регионе ожидаются дожди разной интенсивности Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая неделя начинается для омичей с неблагоприятных метеоусловий: сегодня, 13 июля, МЧС объявило штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу, который уточнили синоптики Обь-Иртышского управления ГМС, днем в регионе пройдут дожди разной интенсивности. Ожидаются грозы и град. При порывах скорость ветра местами составит 22 метра в секунду.

Спасатели порекомендовали местным жителям следить за изменениями погоды, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами. Важно также отключать электроприборы во время грозы. При граде стоит укрыться в помещении. На дорогах в непогоду необходимо соблюдать предельную осторожность.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру телефона 101.

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