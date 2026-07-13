Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новая неделя начинается для омичей с неблагоприятных метеоусловий: сегодня, 13 июля, МЧС объявило штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу, который уточнили синоптики Обь-Иртышского управления ГМС, днем в регионе пройдут дожди разной интенсивности. Ожидаются грозы и град. При порывах скорость ветра местами составит 22 метра в секунду.
Спасатели порекомендовали местным жителям следить за изменениями погоды, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами. Важно также отключать электроприборы во время грозы. При граде стоит укрыться в помещении. На дорогах в непогоду необходимо соблюдать предельную осторожность.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру телефона 101.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон слез и чихания: омичам дали рекомендации, как уберечь себя от летней аллергии
Жителей региона предупредили о новых перебоях с телерадиовещанием
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru