Без мошенников, но с наркотиками: омская полиция дала сводку за воскресенье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция не зарегистрировала за минувшие сутки ни одного киберпреступления, совершенного в отношении жителей региона посредством телефона или сети интернет. Однако, двое жителей региона попались с запрещенными веществами.

Всего 9 уголовных дел завели омские полицейские за прошедшие 24 часа. Из удивительного — случаи кибермошенничества за минувшие сутки не выявлены. Зато были выявлены два факта незаконного хранения и сбыта наркотических средств. Об одном в полиции рассказали подробно. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками задержали на остановке общественного транспорта «Дворец творчества» 36-летнего жителя Советского округа, изъяв у него синтетический наркотик. Еще одно уголовное преступление было совершено в Тарском районе — у местного жителя пропала сумка с банковскими картами, которыми в последующем были оплачены покупки в магазинах почти на 3 тысячи рублей. Ведется работа по задержанию подозреваемого.

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