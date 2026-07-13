Фото: паблик «Омская красота»

Сегодняшний понедельник, 13 июля, окажется дождливым: в Омске обещают осадки до вечера. После полудня дождь будет менее обильным, чем утром. Данные предоставил сервис «Яндекс.Погода».

Температура воздуха составит от +21 до +27 градусов. Ориентировочно к обеду солнце частично проглянет из-за туч. Ветер обещают переменным. Он подует с юго-запада, севера и запада со скоростью 3,2-6,8 м/с, а при порывах 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируют в пределах нормы: 744-745 миллиметров рт. столба. Влажность воздуха: 60-68 процентов. В течение суток ожидается слабая магнитная буря.

Ранее мы писали, что в Омской области отменили введенный из-за паводка режим повышенной готовности.

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