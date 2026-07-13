Омская группа «5УТРА» записала песню с Ольгой Бузовой

Фото: скрин из поста / официальный аккаунт «5УТРА» во «ВКонтакте»

Омский дуэт «5УТРА» записал совместную музыкальную композицию с Ольгой Бузовой. В официальном аккаунте группы во «ВКонтакте» опубликовали фрагмент совместного клипа на песню «Бесценна», полная версия выйдет 17 июля.

Сотрудничество талантливых сибиряков с телеведущей, певицей и актрисой — не случайность. Местные исполнители уже давно работают с известными артистами: Свиком, Жуковым, Дмитриенко. Творческий альянс с Бузовой лишь продолжил заложенную ранее традицию.

«Пока другие говорят, что мир несправедлив, ты будешь сиять даже летом, под этим ливнем», — слова новой песни звучат жизнеутверждающе. Поклонники «5УТРА» и теледивы ожидают, что премьера станет для них одним из главных событий этого лета.

Напомним, солисты группы Никита и Анна Беляевы начали записывать музыку в 2015 году. Всплеск популярности пришелся на 2023-й, композиции омичей стали попадать в крупные музыкальные рейтинги России. С приходом большого успеха артисты переехали в Москву.

Ранее мы писали о выступлении омского дуэта на телеканале «МУЗ.ТВ».

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