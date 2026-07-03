В Омск на костылях зачем-то прилетела Ольга Бузова

Фото: соцсети Ольги Бузовой

Сегодня, 3 июля, в Омск прилетела звезда «Дома-2», популярная певица и ведущая Ольга Бузова. Об этом она сама сообщила в своих соцсетях, разместив свои фото на фоне омских локаций.

Первое она сделала на фоне Омского аэропорта. Второе из номера пятизвездочного отеля.

«Здесь вовсю утро, а у нас еще ночь. Мне нужно поспать, потому что ножка утомилась за время полета», − рассказала она.

О цели своего визита Ольга Бузова не сообщила. Дополнительную интригу ее визиту придает тот факт, что сейчас звезда передвигается на костылях – она повредила на съемках колено.

Газета «Комсомольская правда» в номере от 30 июня сообщала, что друзья подарили Бузовой костыли, украшенные 24 тысячами кристаллов Swarovski. Однако судя по фото, для поездки в Омск Ольга выбрала обычные алюминиевые костыли.

Ранее КП-Омск сообщала, что за один миллиард рублей сеть «Магнит» продает свой старый склад в Омске

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