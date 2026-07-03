За один миллиард рублей сеть «Магнит» продает свой старый склад в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Торговая сеть «Магнит» выставила в Омске на продажу офисно-складской комплекс в Омске. Он оценен владельцем в более чем 1 млрд рублей.

Объект находится в Октябрьском округе на улице 3-й Молодежной, 15.

Площадь его участка 4,99 гектара, здесь находятся производственно-складские помещения (в 15 340 кв. метров), офисно-бытовой корпус (2 268,4 квм), контрольно-технический пункт, топливозаправочный пункт и автомойка.

Параллельно сеть почти уже на 80 % достроил свой новый распределительный центр в Омске. Он расположен в поселке Армейском.

Работы по завершению этого строительства отметил накануне и губернатор Виталий Хоценко на заседании областного инвестиционного совета.

По информации властей (помимо степени готовности), там уже идут отделочные работы. При содействии совета инвестору обеспечена возможность технологического подключения к электросетям общей мощностью 3,8 МВт. Общий объем инвестиций тут более 3,3 млрд рублей, из них более 3,2 млрд уже освоены.

Открытие нового склада позволит создать примерно 800 новых рабочих мест,

Ранее мы писали, что в Омске за 120 млн выставили на продажу склад недалеко от данного, на улице 5-й Кордной.

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