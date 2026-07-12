Ремонт уже бесполезен: проблему с водой в Омской области взял на контроль Бастрыкин

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Отсутствие воды в рабочем поселке Полтавка Омской области вынудило местных жителей искать помощи в Москве. Их обращение не оставил без внимания Председатель СК России Александр Бастрыкин, поручивший местным следователям незамедлительно заняться проблемой сельских жителей.

В своем обращении жители рабочего поселка Полтавка сообщили, что в последние два месяца вода в их жилые дома с постоянными длительными перебоями. Помимо неудобств бытового характера, сельчане серьезно опасаются возникновения природной катастрофы: если случится пожар, его попросту нечем будет тушить. Также жители Полтавки сообщают, что постоянно проводимые на трубопроводе ремонтные работы не помогают, а их обращения в различные инстанции результатов не дают.

На основании заявления граждан, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе и результатах проверки, а также принимаемых мерах к реализации прав жителей населенного пункта на качественное водоснабжение. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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