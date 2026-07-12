Очередная трагедия на воде: 40-летний дачник утонул во время купания в реке Омь

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция сообщила об очередном трагическом случае, произошедшем 11 июля на реке Омь. Не вышел на берег после купания 40-летний омич, в данный момент его тело ищут правоохранители.

Трагически закончилось купание 40-летнего дачника, который решил окунуться после жаркого дня в воды реки Омь в районе садоводческого товарищества «Дружба». По заявлению свидетелей омские правоохранители установили, что мужчина, зайдя в реку, пропал из поля зрения в 13 часов 30 минут. По горячим следам найти утонувшего омича не удалось. В полиции сообщили, в настоящее время организованы поисковые мероприятия по обнаружению тела погибшего.

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