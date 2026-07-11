В Омске рядом с Ленинградским мостом перевернулась яхта

Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте»

В Омске на Иртыше, неподалеку от Ленинградского моста, перевернулась яхта. О происшествии сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, ЧП произошло вчера вечером, 10 июля. Пост об этом в социальной сети «ВКонтакте» разместил паблик «Инцидент Омск».

«Перевернулась яхта, на которой были шестеро взрослых и три ребенка», — сообщил источнику очевидец.

Официальных комментариев на эту тему от ГИМС Омской области не поступило. Впрочем, даже по размещенной в паблике фотографии видно, что угрозы жизни людей не было. Судя по тому, что один из мужчин стоит в воде, которая едва доходит ему до бедра, яхта перевернулась где-то у берега. Маленьких детей в числе людей, оказавшихся в воде, на фото тоже не видно.

Пост прокомментировал омич с ником Аскар. По словам мужчины, несовершеннолетних в числе терпящих бедствие не было.

«Помогал лично семи взрослым людям перейти на наш катер и детей, особенно малолетних, там не было ни одного! Катер перевернулся из-за резко изменившейся погодной ситуации. Все живы!», — написал он.

Другие комментаторы поблагодарили мужчину за неравнодушие и помощь.

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