В Шербакульском районе подросток на электросамокате угодил в аварию

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В УМВД по Омской области сообщили об очередном ДТП с подростком на электросамокате. Авария произошла вчера, 10 июля, около 22:00 на полевой дороге, ведущей от деревни Кокчинск в Шербакульском районе.

За рулем электросамоката находился юноша 2010 года рождения. По предварительным данным, двигаясь по грунтовой дороге в районе второго километра, он потерял контроль над устройством и упал. В результате подросток получил травмы, потребовавшие вмешательства медиков.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия. Полицейские выясняют все детали: скорость движения, состояние дорожного покрытия, наличие освещения и другие факторы, которые могли повлиять на ситуацию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В УМВД напоминают, что управление электросамокатами требует особой внимательности, особенно в темное время суток и на неровных дорогах. Юным водителям следует обязательно использовать защитную экипировку и выбирать безопасную скорость.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске увеличилось число ДТП с участием детей на двухколесном транспорте

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