После совместного застолья омичка украла золотые украшения у своей подруги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Исилькульского района Омской области обратилась местная жительница с заявлением о пропаже золотых украшений. Выяснилось, что их украла подруга омички, которая приходила к ней на застолье.

Неприятным происшествием закончилось совместное распитие спиртных напитков двух сельчанок из Исилькульского района. После ухода свое подруги, 42-летняя женщина обнаружила пропажу изделий из золота: сережек и нательного крестика. Под подозрение в совершении кражи сразу попала 31-летня подружка гостеприимной хозяйки. После ее допроса выяснилось, что правоохранители не ошиблись — именно она, помогая убирать разбросанные детьми вещи, нашла на полу и присвоила себе ювелирные изделия своей подружки. После совершения кражи женщина тут же отправилась в ломбард и заложила похищенные украшения. В полиции сообщили: на воровку заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Более того, в ходе следствия выяснилось, что подозреваемая уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

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