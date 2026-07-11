В Омске разыскивают водителя электросамоката, сбившего ребенка на «зебре»

Фото: УМВД по Омской области

Госавтоинспекция устанавливает личность омича, управлявшего электросамокатом. Он наехал на 8-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе и покинул место происшествия.

В омскую полицию поступила информация из медучреждения о дорожном инциденте с участием несовершеннолетней. Согласно предварительным данным, происшествие случилось вечером, 9 июля, около 22:30.

Установлено, что водитель электросамоката двигался по разделительной полосе улицы Богдана Хмельницкого в направлении дома № 96 по улице Маяковского. На регулируемом пешеходном переходе он, не спешиваясь, пересекал проезжую часть и допустил наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок в этот момент переходил дорогу на зеленый сигнал светофора во встречном направлении.

После столкновения водитель средства индивидуальной мобильности не остановился и скрылся с места происшествия. По факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и принимают меры к розыску нарушителя.

В УМВД напоминают: ПДД запрещают пересечение проезжей части на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других СИМ. Перед пешеходным переходом водитель обязан сойти с устройства и перейти дорогу пешком, ведя его рядом с собой.

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