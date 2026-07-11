Омский детектор дронов спас бойцов во время атаки под Северском

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На славянском тактическом направлении в зоне СВО бойцы избежали попадания беспилотника противника. Устройство, зафиксировавшее приближение дрона-камикадзе, передал на фронт ОНФ в Омской области.

Как рассказали в организации, бойцы выполняли боевую задачу на славянском направлении, когда их действия едва не прервала атака вражеского беспилотника. В тот день военнослужащие осуществляли подвоз материальных средств и проводили ротацию в населенном пункте Северск.

Жизни бойцов спас детектор дронов, переданный им омичами — устройство своевременно зафиксировало сигнал приближающегося БПЛА. Получив предупреждение, военнослужащие мгновенно среагировали и поразили беспилотник ВСУ за секунды до его детонации. Дрон-камикадзе рухнул на землю и взорвался на расстоянии одного метра от автомобиля.

В результате происшествия никто из бойцов не пострадал.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске рядом с Ленинградским мостом перевернулась яхта

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