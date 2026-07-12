Омич на «Фольксвагене» столкнулся поочередно с двумя автомобилями и погиб от травм

Фото: официальная страница омской полиции в соцсети «ВКонтакте»

Трагической новостью поделились в Управлении МВД России по Омской области. Вчера, 11 июля, на трассе в Омской области погиб 53-летний водитель, столкнувшись на своем автомобиле «Фольксваген» сразу с двумя машинами.

Сообщение о серьезной автоаварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Омскому району 11 июля, в 16:30 часов. Выехавшие на место происшествия — в район села Пушкино Омского района — сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 53-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» выехал на полосу встречного движения и столкнулся сперва с «КИА Церато», а затем врезался в «Тойоту Короллу». В результате ДТП водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. С различными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлены пассажир автомобиля «Фольксваген», пассажир автомобиля «Тойота» и водитель автомобиля «КИА».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области провели учения по пилотированию беспилотников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru